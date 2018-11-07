Кудерметова проиграла на старте турнира в Лиможе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг челленджера в Лиможе (Франция). На старте соревнований с призовым фондом $ 125 тыс. она в двух партиях проиграла представительнице Франции Одри Альби, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 5:7, 6:7 (7:9). Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.



Кудерметова 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований в Лиможе Альби поспорит с россиянкой Евгенией Родиной, посеянной под седьмым номером.



Турнир завершится 11 ноября. В прошлогоднем финале румынка Моника Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.

Звонарёва вышла во второй круг турнира в Лиможе