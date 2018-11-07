Павлюченкова опубликовала фото из отпуска в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась фотографиями из отпуска. Уроженка Самары отправилась в Дубай, где провела несколько дней.

Фотография также доступны в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

«Быстрая остановка в Дубае. Посещение аквапарка с массой веселья и адреналина и… конечно же, великолепный закат», – написала Павлюченкова в своём «твиттере».



В данный момент теннисистка занимает 42-ю строчку в мировом рейтинге WTA. В 2018 году 27-летняя теннисистка провела 47 матчей, из которых сумела выиграть в 22 поединках.

В её активе один завоёванный трофей – в финале турнира в Страсбурге Анастасия на трёх тай-брейках обыграла словачку Доминику Цибулкову. Тот матч продлился 3 часа 39 минут.