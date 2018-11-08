Меликар: сборная США не является фаворитом на бумаге, но нам по силам победить

Американская теннисистка Николь Меликар поделилась ожиданиями от финала Кубка Федерации с командой Чехии. Соревнования пройдут 10-11 ноября в Праге (Чехия).

«В спорте в каждом конкретном матче может случиться всё, что угодно. Девушки из сборной США играют невероятно здорово, как и наши соперницы. Думаю, шансы равны. Важно лишь выйти на корт и выложиться по полной.

Являемся ли мы фаворитами на бумаге? Нет. Но думаю, что нам по силам победить. Наш капитан верит в нас. У нас прекрасная команда, несмотря на предматчевые расклады. Мы будем бороться", — цитирует Меликар официальный сайт турнира.

В состав сборной США также вошли Даниэль Коллинз, Софья Кенин и Элисон Риске. Жеребьёвка состоится завтра, 9 ноября.