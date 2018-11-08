Стрыцова — о 20-м матче в Кубке Федерации: у меня мурашки по коже

Чешские теннисистки Катержина Синякова и Барбора Стрыцова поделились ожиданиями от финала Кубка Федерации, который пройдёт в Праге (Чехия) 10-11 ноября 2018 года. Соперницами чешек будут американки.

«Мне будет очень приятно сыграть в финале Кубка Федерации в одиночном разряде. Я постараюсь подготовиться как можно лучше», — приводит слова Синяковой официальный сайт соревнований.

«Приятно слышать, что предстоящий матч станет 20-м в Кубке Федерации для меня. У меня мурашки по коже. Я всегда получала большое удовольствие, выступая за сборную. Это важная часть моей карьеры. Войти в список игроков, проведших так много матчей, это большая честь», — сказала Стрыцова.

Ранее стало известно, что участие в финале не примет Каролина Плишкова. Её заменит Барбора Крейчикова.