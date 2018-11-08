Винтур: Серена Уильямс стала примером для миллионов женщин

Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур выразила восхищение 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.

«Когда я впервые встретилась с Сереной Уильямс, она уже была настоящей чемпионкой, поражавшей своим упорством. Сейчас, когда ей уже 37, она остаётся такой же. Кроме того, она стала женой, мамой и примером для миллионов женщин.

Серена — одна из лучших представительниц мира спорта. Она всегда оказывается в центре внимания и готова выйти на первый план в напряжённой ситуации, как в финале US Open. Больше всего мне понравилось то, как Серена поздравила Наоми Осаку с победой. Японка — молодая теннисистка, которая всегда восхищалась Уильямс. Тот момент означал для меня больше, чем сам итог встречи", — цитирует Винтур Adweek.