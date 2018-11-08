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Блинкова разгромила Минеллу во втором круге турнира в Лиможе

Блинкова разгромила Минеллу во втором круге турнира в Лиможе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал челленджера в Лиможе (Франция) с призовым фондом $ 125 тыс. В матче второго круга она в двух партиях обыграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

Блинкова 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 6 геймов на подаче соперницы. На счету Минеллы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Лиможе Анна Блинкова поспорит с победительницей поединка Маргарита Гаспарян (Россия) — Моника Никулеску (Румыния, 5).

Турнир завершится 11 ноября. В прошлогоднем финале Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.

Блинкова победила Бадосу-Хиберт в Лиможе, выиграв третий сет 6:0
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