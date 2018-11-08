С. Уильямс: знаю, каково это, когда с тобой не считаются из-за пола и цвета кожи

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала получение награды от издания Adweek за свои достижения в бизнесе.

«Иногда по какой-то причине то, что я делаю, вызывает большой резонанс, и я использую это для своего бренда. Я стараюсь давать чёткий посыл: „Ты сильная, мужественная, гордая, великолепная“. Я чувствую, что могу не только играть в теннис, но и проявлять себя в моде и других начинаниях.

Я знаю, каково это — когда с тобой не считаются, потому что ты женщина, темнокожая женщина. Но я никогда никому не позволяла определять мой потенциал по полу или цвету кожи. Когда ставишь перед собой цели, всегда поднимай планку выше. Я считаю краеугольным камнем успеха упорный труд и преданность своему делу", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

В рейтинге WTA Серена в настоящее время занимает 16-ю строчку.