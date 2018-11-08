Квитова выиграла наибольшее количество титулов в 2018 году, Свитолина – вторая

В завершившемся сезоне 2018 года наибольшим количеством выигранных титулов может похвастать чешка Петра Квитова – на её счету пять трофеев.

На второй строчке по победам в финале расположилась украинка Элина Свитолина – уроженка Одессы выиграла главные трофеи соревнований в Брисбене, Дубае, Риме и Итогового турнира WTA в Сингапуре.

Ещё по три титула добыли датчанка Каролина Возняцки, румынка Симона Халеп, бельгийка Элисе Мертенс и голландка Кики Бертенс. Восемь теннисисток выиграли по два турнира, среди них Арина Соболенко из Беларуси.



Российские теннисистки выиграли четыре турнира в 2018 году. Анастасия Павлюченкова праздновала победу в Страсбурге, Светлана Кузнецова – в Вашингтоне, Маргарита Гаспарян победила в Ташкенте, а Дарья Касаткина выиграла ВТБ Кубок Кремля.



Всего в 2018 году под эгидой WTA прошло 55 турниров, которые выиграли 32 теннисистки.