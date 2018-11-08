Маррей: постепенно я приближаюсь к своему лучшему состоянию

Британский теннисист Энди Маррей, завершивший выступление в нынешнем сезоне после поражения от испанца Фернандо Вердаско в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне (Китай) со счётом 4:6, 4:6, рассказал о своём состоянии.

«С каждым днём я чувствую себя всё лучше. Это был трудный год из-за травмы бедра, но я постепенно приближаюсь к своему лучшему состоянию. У меня впереди два месяца подготовки к сезону.

Я планирую сыграть в Брисбене, а до этого буду тренироваться в Майами. Хочу провести три-четыре недели в жарких условиях. С нетерпением буду ждать старта сезона и очень хочу хорошо выступить в Брисбене», — приводит слова Маррея STV.

В январе 2018 года Маррей перенёс операцию на бедре, после чего не мог долго вернуться на корт.