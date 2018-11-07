Маррей сыграет на турнире в Монпелье в феврале

Британский теннисист Энди Маррей подтвердил, что примет участие в турнире в Монпелье (Франция), который состоится с 4 по 10 февраля 2019 года. Об этом информирует Tennis 365.

Бывшая первая ракетка мира дебютирует на этих соревнованиях. Ранее стало известно, что с 18 по 24 февраля 31-летний уроженец Глазго выступит на турнире Open 13 в Марселе впервые с 2008 года, когда он завоевал трофей.

Напомним, в январе 2018 года Маррей перенёс операцию на бедре, после чего не мог долго вернуться на корт. Из-за проблем с лодыжкой Энди в конце сентября объявил о досрочном завершении сезона. В этом году он принял участие в шести турнирах. Теперь приоритетом Маррея является подготовка к Открытому чемпионату Австралии по теннису.