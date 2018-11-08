Звонарёва обыграла Бачински и вышла в четвертьфинал турнира в Лиможе

Российская теннисистка Вера Звонарёва пробилась в четвертьфинал турнира «челленджер» в Лиможе (Франция). Во втором круге Звонарёва в двух сетах нанесла поражение Тиме Бачински из Швейцарии. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Звонарёва, занимающая 123-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта. Её соперница, 241-я ракетка мира, 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 1 брейк. Ранее Звонарёва и Бачински встречались лишь один раз. Тогда победу одержала российская теннисистка.

В четвертьфинале турнира в Лиможе сыграет победительница матча Татьяна Мария (Германия) – Катарина Завацкая (Украина).