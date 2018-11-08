Ватутин вышел в четвертьфинал челленджера в Муийрон-ле-Каптиф

Российский теннисист Алексей Ватутин нанёс поражение французу Бенуа Пэру (1) во втором круге челленджера в Муийрон-ле-Каптиф (Франция). Матч завершился со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (8:6).

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. 170-я ракетка мира Ватутин выполнил 2 эйса, реализовал 4 брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок. Ранее Ватутин и Пэр друг с другом никогда не встречались.

В четвертьфинале Ватутин сыграет с французом Максимом Жанвье, который ранее нанёс поражение представителю Литвы Ричардасу Беранкису.

В прошлогоднем финале швед Элиас Имер взял верх над представителем Германии Янником Маденом со счётом 7:5, 6:4.