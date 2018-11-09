Барти: сейчас я в полной мере чувствую себя игроком топ-20

Австралийская теннисистка Эшли Барти оценила своё выступление в сезоне. В 2018 году она выиграла турниры в Ноттингеме и Чжухае.

«Это был прекрасный сезон. Сейчас я в полной мере чувствую себя игроком топ-20. Конечно, хотелось бы войти в первую десятку, но мне было важно закрепиться на этом уровне. Будучи в топ-20, ощущаешь давление, но не такое, как раньше. Оно не лучше и не хуже, а просто другое. Я здорово справилась со всеми трудностями в этом сезоне.

Когда я решила вернуться в теннис, то пообещала себе, что буду выкладываться по полной. Когда я начала профессиональную карьеру, этого не было. Теперь же я полностью отдаюсь игре. Я горжусь своими достижениями, но это не только моя заслуга, а всей команды. Пожалуй, сейчас я ещё больше голодна до побед, чем прежде", — цитирует Барти официальный сайт федерации тенниса Австралии.

В рейтинге WTA Эшли в настоящее время занимает 15-ю строчку.