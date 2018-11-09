Навратилова: как долго Шарапова будет играть, если не начнёт много побеждать?

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова подвела итоги сезона в женском теннисе.

«2018 год мне запомнится тем, что прошлое столкнулось с будущим. Это ярко проявилось, когда Серена Уильямс пыталась сдержать натиск Наоми Осаки. Это был интересный год для женского тенниса. Мы увидели немало новых лиц, новых звёзд и новых возможностей.

Возвращение Серены получилось громким. Она дошла до финала Уимблдона и US Open, пропустив год из-за рождения ребёнка. К сожалению для Серены, в финале в Нью-Йорке она проиграла Осаке. Наоми завоевала свой первый (но не последний) титул на турнире «Большого шлема». Думаю, этот матч стал самым запоминающимся в году. Он был наполнен драмой и саспенсом. Такой драмы мы раньше не видели и, пожалуй, больше не увидим.

Осака стала звездой, и она будет становиться сильнее. Но в этом году мы увидели потенциал и других молодых игроков вроде Касаткиной, Соболенко и Мертенс. Кики Бертенс, может быть, немного старше их, но она добилась большого прорыва.

Возняцки выиграла свой первый Grand Slam. Кербер почти из ниоткуда завоевала титул на Уимблдоне. Я также запомню прорыв Халеп на «Ролан Гаррос». Элина Свитолина завоевала свой первый крупный титул на Итоговом чемпионате. Уверена, мы о ней услышим немало в 2019 году.

У ряда игроков случился спад. У Мугурусы, Остапенко и Винус Уильямс год прошёл очень тихо. Мария Шарапова также не была среди главных действующих лиц. Мне интересно: если она не начнёт много выигрывать, как долго она ещё будет выступать?» — написала Навратилова в своей колонке на официальном сайте WTA.

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