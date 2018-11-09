Риттнер: Кербер очень хочет выиграть «Ролан Гаррос»

Бывший капитан сборной Германии в Кубке Федерации Барбара Риттнер посоветовала соотечественнице Анжелике Кербер в 2019 году сосредоточиться на турнирах «Большого шлема».

«Анжелика очень хочет выиграть „Ролан Гаррос“. Но я бы посоветовала ей сосредоточиться на защите титула на Уимблдоне. Ей следует грамотно составить расписание выступлений на следующий год и сосредоточиться на турнирах „Большого шлема“.

В этом году у неё был слишком короткий перерыв между травяным и хардовым сезонами. В современном теннисе тебе приходится нелегко, если ты хоть немного сбавляешь обороты. Было заметно, что ей не хватало лучшей формы на Итоговом чемпионате. Почти все матчи завершались в трёх сетах. Выступление на топ-уровне требует огромных усилий», — приводит слова Риттнер Frankfurter Rundschau.

В 2018 году Анжелика выиграла Уимблдон и турнир в Сиднее.