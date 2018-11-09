Д. Маррей: ATP стоит думать о посещаемости Итогового чемпионата

Британский теннисист Джейми Маррей, брат Энди Маррея, призвал руководство ATP не ставить во главу угла финансовый вопрос при выборе места проведения Итогового чемпионата ATP. Текущее соглашение с ареной O2 в Лондоне истекает в 2020 году.

В августе 2018 года стартовал приём новых заявок. Лондон остаётся одним из фаворитов в борьбе и может сохранить за собой право проведения турнира. Но другие города также проявляют интерес к турниру. Среди них, как утверждают эксперты, значатся и города из богатых арабских стран.

«ATP сложно отказаться от того, что есть в Лондоне. И я уверен, что руководство организации оценит заявки по самым высоким критериям. В Лондоне турнир вызывает огромный интерес. Не уверен, что в других частях света будет такая же картина. Думаю, что теннису не пойдёт на пользу, если зрителями турнира, на который приезжают восемь сильнейших игроков мира, станут лишь 50 человек», — цитирует Маррея Evening Standard.