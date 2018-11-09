Родина обыграла Богдан и вышла в полуфинал турнира в Лиможе

Российская теннисистка Евгения Родина (7) вышла в полуфинал челленджера в Лиможе (Франция). В четвертьфинале Родина в двух сетах переиграла румынку Ану Богдан (4) со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. 88-я ракетка мира Родина не выполнила ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта. Её соперница, занимающая 71-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и сделала 1 брейк.

Соперницей Родиной в полуфинале турнира в Лиможе станет ещё одна россиянка Маргарита Гаспарян.

Призовой фонд турнира в Лиможе составляет $ 125 тыс. В прошлогоднем финале румынка Моника Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.