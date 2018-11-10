Синякова удвоила преимущество Чехии над США в финале Кубка Федерации

Катержина Синякова принесла второе очко сборной Чехии в финале Кубка Федерации против команды США, который проходит в Праге. Во втором матче дня Синякова в двух партиях обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Матч продолжался 1 час 38 минут. Синякова 5 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 7 возможных брейк-пойнтов. На счету Риске 2 эйса, две ошибки на подаче и 3 реализованных брейка из пяти возможных.

Ранее Барбора Стрыцова обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. Счёт в финале Кубка Федерации Чехия — США после первого игрового дня — 2-0.

Во второй день соревнований первыми на корт выйдут Синякова и Кенин, затем — Стрыцова и Риске. Возможны замены.