Видеообзор побед Стрыцовой и Синяковой в первый день финала Кубка Федерации

«Чемпионат» представляет видеообзор первого дня финального матча Кубка Федерации между командами Чехии и США, который проходит в Праге. Чешские теннисистки Барбора Стрыцова и Катержина Синякова одержали победы и принесли два очка своей команде.

В первом матче дня Стрыцова в трёх партиях обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Стрыцова трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 возможных. На счету Кенин один эйс, 5 ошибок на подаче и 4 реализованных брейка из 11 возможных.

Во втором матче Синякова в двух партиях обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Матч продолжался 1 час 38 минут. Синякова 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7 возможных. На счету Риске 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 3 реализованных брейка из 5 возможных.

Счёт в финале Кубка Федерации Чехия — США после первого игрового дня — 2-0.