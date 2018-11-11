Иснер: мне сильно повезло, что оказался на Итоговом чемпионате ATP

Американский теннисист Джон Иснер, впервые квалифицировавшийся на Итоговый чемпионат ATP в возрасте 33 лет, поделился ожиданиями от старта турнира.

«Мне очень важно оказаться здесь. Я неоднократно был близок к попаданию на Итоговый чемпионат, но никак не получалось. В то же время понимаю, что мне сильно повезло.

Нынешний сезон сложился очень успешно. Я сумел пробиться на этот турнир. Очень рад, что впервые сыграю здесь. Конечно, это важное достижение в карьере. Со мной прилетели супруга и дочь, и это мне очень важно.

В течение последних девяти-десяти лет я был довольно стабилен. Я находился в рейтинге с 10-го по 19-е место. Но в нынешнем сезоне мои результаты были лучше. На трёх-четырёх турнирах я выступил очень удачно. Всё началось в Майами.

Итоговый чемпионат — вершина сезона ATP. Просто невероятно оказаться здесь со всеми лучшими игроками. Раньше смотрел этот турнир только по телевизору, здесь великолепная атмосфера. Очень рад, что нахожусь здесь», — цитирует Иснера пресс-служба ATP.