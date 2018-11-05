Иснер стал самым «старым» дебютантом Итогового турнира АТР с 1972 года

33-летний американский теннисист Джон Иснер, который заменит на Итоговом турнире АТР в Лондоне испанца Рафаэля Надаля, станет третьим по старшинству дебютантом соревнований восьми сильнейших игроков года, которые проходят с 1970 года. В более старшем возрасте дебютировали только двое — 36-летний австралиец Кен Розуолл в Токио-1970 и 35-летний испанец Андрес Химено в Барселоне-1972, сообщает пресс-служба АТР.

В 2018 году Иснер впервые в карьере поднялся на восьмое место в рейтинге АТР и завоевал свой первый титул на турнире серии «Мастерс 1000» в Майами. По итогам года Иснер будет в топ-10 мировой теннисной классификации. Ранее самым высоким для него местом по окончании сезона было 11-е в 2015 году.

Отметим, что теперь первым запасным на Итоговом турнире АТР стал россиянин Карен Хачанов, накануне выигравший первый титул «Мастерса 1000» в карьере, победив в Париже серба Новака Джоковича. Второй запасной — хорват Борна Чорич.