Д. Маррей: Итоговый чемпионат ATP в парном разряде — важнейший турнир сезона

Британский теннисист Джейми Маррей, который сыграет в паре с бразильцем Бруно Суаресом на Итоговом чемпионате ATP среди пар в Лондоне, считает, что им по силам стать победителями соревнований. Маррей ещё не выигрывал престижный турнир.

«Игра в парном разряде получается открытой. В первой половине сезона мы действовали неудачно, безуспешно, проиграли несколько матчей на тай-брейках. Но не думаю, что мы потеряли веру в свою команду. Мы всё равно понимали, что можем хорошо играть вместе.

Думаю, в ходе сезона мы и побеждали, и проигрывали каждой паре, пробившейся сюда, на Итоговый чемпионат. Мы хорошо знаем всех этих ребят, среди них нет слабых пар. Здесь нет игроков, оказавшихся в Лондоне случайно.

Победа на Итоговом чемпионате очень важна. Мы здорово играли во второй половине сезона, хорошо тренировались перед турниром. Это важнейший турнир сезона», — приводит слова Маррея Scotsman.