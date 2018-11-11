Ринальди: горжусь американками, они выложились в финале Кубка Федерации

Капитан сборной США на Кубке Федерации Кэти Ринальди прокомментировала результат первого дня финала турнира. Сборная США после первого дня уступает сборной Чехии со счётом 2:0. Победу Чехии принесли Барбора Стрыцова и Катержина Синякова, которые обыграли Софью Кенин и Элисон Риске.

«Стоит отметить чешских теннисисток, они играли здорово. Но считаю, что и мы могли после первого дня вести со счётом 2:0. Наши спортсменки играли в отличный теннис, они оставили на корте всё что могли.

На мой взгляд, всё это напоминало день упущенных возможностей. В Кубке Федерации возможно всё. Завтра наступит новый день, посмотрим, что он принесёт. Горжусь американскими теннисистками.

У Чехии великая история, отличные чемпионки, как и у США. Они великолепные спортсменки, упорно работают над собой. Успехи в спорте начинаются с детского уровня. У Чехии в подготовке теннисисток нет пробелов и дыр в поколениях», — приводит слова Ринальди пресс-служба WTA.