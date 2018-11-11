Кар. Плишкова — сборной Чехии: девушки, браво! Мои поздравления

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, из-за травмы пропустившая финал Мировой группы Кубка Федерации с США, призналась, что осталась в восторге от игры национальной команды.

Сборная Чехии одержала победу со счётом 3-0. Матчи состоялись 10-11 ноября в Праге. В 10 предыдущих противостояниях этих команд из 12 выигрывали американки.

«Девушки, браво! К сожалению, из-за травмы я наслаждалась финалом в качестве телевизионного болельщика. Но это был отличный опыт. Мои поздравления!» — написала Плишкова в «Твиттере».

В финале Кубка Федерации Барбора Стрыцова и Катержина Синякова обыграли американку Софью Кенин. Также Синякова выиграла у Элисон Риске.

В прошлом году сборная США в решающем противостоянии переиграла команду Беларуси.