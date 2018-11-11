Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Нисикори на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 11 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в группе Ллейтона Хьюитта швейцарец Роджер Федерер сыграет с японцем Кеем Нисикори. Начало противостояния запланировано на 23:00 мск. До этого соперники встречались друг с другом девять раз. В семи поединках успех праздновал уроженец Базеля.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Федерер — Нисикори в Лондоне.

Ранее свой матч провели другие участники группы Хьюитта — южноамериканец Кевин Андерсон и представитель Австрии Доминик Тим. Шестая ракетка мира добился победы в двух сетах — 6:3, 7:6 (12:10).



Турнир в Лондоне с призовым фондом $ 8 млн завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх сетах обыграл Давида Гоффена из Бельгии со счётом 7:5, 4:6, 6:3.