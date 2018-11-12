Андерсон: второй сет матча с Тимом мог закончиться по-другому

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон прокомментировал победу на старте группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне над представителем Австрии Домиником Тимом со счётом 6:3, 7:6 (12:10).

«Мне было важно уверенно начать турнир. Конечно, я немного нервничал, но сумел быстро освоиться и нашёл хороший ритм. Я спокойно удерживал свою подачу и создавал возможности на приёме. Доминик не очень хорошо подавал, поэтому у меня появлялись шансы.

Второй сет мог закончиться по-другому. Тим стал лучше подавать. Когда счёт на тай-брейке 12:10, это говорит о том, что шансы на выигрыш партии были равными", — цитирует Андерсона официальный сайт тура.

Следующим соперником Кевина будет японец Кей Нисикори.