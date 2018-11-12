Э. Имер: я впервые в карьере защитил титул, ощущения очень приятные

Шведский теннисист Элиас Имер поделился впечатлениями от завоевания титула на челленджере в Муийрон-ле-Каптиф (Франция). В финале он обыграл немца Янника Мадена со счётом 6:3, 7:6 (7:5). В прошлом году в финал вышли эти же игроки, и Имер также одержал победу.

«Ощущения очень приятные. Я впервые в карьере защитил титул. Это очень много значит для меня, потому что раньше такое мне не удавалось. Мне нравится покрытие кортов на этом турнире.

Маден обыграл меня в Ренне, и я знал, что если не покажу своего лучшего тенниса, то вновь проиграю. Я действовал очень мощно, особенно на тай-брейке, когда выиграл 5 очков подряд. Я играл агрессивно, и это дало результат», — цитирует Имера официальный сайт тура.