Брайан и Сок получили награду ATP в категории «Любимцы болельщиков»

Американцы Майк Брайан и Джек Сок стали обладателями награды ATP в категории «Любимцы болельщиков в парном разряде», сообщает официальный сайт тура. С 2005 по 2017 год Майк выигрывал этот приз вместе со своим братом Бобом.

«Приятно быть признанным любимцем болельщиков. Это был забавный сезон с Джеком. Думаю, зрителям были приятно видеть повторы его твинеров и мощных ударов с форхенда. Спасибо ATP за эту награду. Спасибо болельщикам, которые голосовали за нас», — сказал Брайан.



«Единственная причина, по которой я получил данную награду, — это Майк и его многолетние достижения вместе с братом. Кажется, они брали этот приз 60 лет подряд. Рад, что на один сезон сумел попасть в список победителей», — отметил Сок.



Брайан и Сок в 2018 году выиграли Уимблдон и US Open.