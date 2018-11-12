Касаткина — в числе лучших в сезоне по количеству побед над игроками из топ-5

Официальный сайт WTA продолжает подводить статистические итоги сезона. В 2018 году больше всех побед в трёхсетовых матчах одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко (21 победа в 29 встречах). На втором месте — чешка Петра Квитова (17 в 23), на третьем — Анастасия Севастова из Латвии (17 в 24). Россиянка Дарья Касаткина — седьмая (16 в 24).

По количеству выигранных тай-брейков первое место заняла немка Юлия Гёргес — 14 (при 7 проигранных). Второй стала австралийка Дарья Гаврилова, выигравшая 13 тай-брейков из 15. Соболенко — третья (13 выигранных партий при 7 проигранных).

Больше всего побед над соперницами из топ-10 одержала голландка Кики Бертенс (10). На втором месте — украинка Элина Свитолина (9), на третьем — Соболенко (8).

Больше всего побед над теннисистками из топ-5 одержали американка Слоан Стивенс, голландка Кики Бертенс и россиянка Дарья Касаткина (по 5).