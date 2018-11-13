Павич обвинил Маю в симуляции травмы

Хорватский теннисист Мате Павич усомнился в серьёзности повреждения, которое получил француз Николя Маю во время матча на Итоговом турнире ATP в Лондоне. Напомним, Павич в паре с Оливером Марахом обыграл французский дуэт Николя Маю / Пьер-Юг Эрбер – 6:4, 7:6 (7:3).



«Они вызвали на корт двух врачей. После этого в некоторых моментах он то не мог ходить по корту, то бегал как ни в чём не бывало. Не знаю, ощущал Николя боль или же нет, но играл он вполне нормально», – цитирует Павича Metro.



Маю повредил ногу, ударившись о рекламный щит, в попытке добраться до сложно мяча. Павич не считает, что подобное расположение щитов несёт в себе риск получения травмы.



«Такие щиты стоят на каждом из турниров. Кроме того там стоят линейные арбитры. Если бы они стояли в двух метрах от задней линии, безусловно, это было бы опасно. Но в данной ситуации я не вижу проблем – Маю просто не повезло», — сказал Павич.

Маю травмировался в первом же матче на Итоговом турнире в попытке достать мяч