Гаске досрочно завершил сезон и не поможет сборной Франции в финале Кубка Дэвиса

Французский теннисист Ришар Гаске принял решение завершить выступления в текущем сезоне без объяснения причины. Последним турниром, где мог бы сыграть Гаске, был финал Кубка Дэвиса, в котором сборная Франции сыграет с командой Хорватии.



«С сожалением сообщаю о досрочном завершении сезона. Всеми мыслями буду с партнёрами по команде. Надеюсь на победу сборной», – написал Гаске в своём «твиттере».



В текущем сезоне 32-летний теннисист провёл 58 матчей, в 35 из которых ему удалось добыть победу. В его активе завоёванный трофей на турнире в Хертогенбосхе. Сезон Гаске завершил на 26-й строчке в рейтинге ATP.



Напомним, финальные матчи Кубка Дэвиса–2018 пройдут с 23 по 25 ноября на грунте, который будет уложен на арене «Пьер Моруа» в Лилле.

Хорватия объявила состав на финал Кубка Дэвиса