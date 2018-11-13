Неделько проиграл в первом круге челленджера в Бангалоре

Российский теннисист Иван Неделько не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Бангалоре (Индия). На старте соревнований с призовым фондом $ 150 тыс. он в двух партиях проиграл представителю Индии Праджнешу Гуннесварану, посеянному под четвёртым номером, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Неделько, занимающий 263-ю строчку в рейтинге ATP, 1 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Гуннесварана 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Бангалоре Праджнеш поспорит с немцем Себастьяном Фанселёвом, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

Турнир завершится 17 ноября.