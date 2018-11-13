Франция объявила состав на финал Кубка Дэвиса

Капитан сборной Франции в Кубке Дэвиса Янник Ноа назвал состав команды на финальные матчи соревнований.

Среди вызванных игроков ни одного представителя топ-30 мирового рейтинга ATP в одиночном разряде и два участника продолжающегося в эти дни Итогового турнира ATP в Лондоне – экс перый номер парного рейтинга Николя Маю и его партнёр Пьер-Юг Эрбер.



Полностью состав выглядит следующим образом:



Люка Пуи (32), Жереми Шарди (42), Жо-Вильфрид Цонга (261), Пьер-Юг Эрбер (17, парный рейтинг), Николя Маю (15, парный рейтинг).



Напомним, финальные матчи Кубка Дэвиса–2018 пройдут с 23 по 25 ноября на грунте, который будет уложен на арене «Пьер Моруа» в Лилле. За главный трофей соревнований подопечные Ноа сразятся со сборной Хорватии.



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