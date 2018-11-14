Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — А. Зверев на Итоговом чемпионате

Сегодня, 14 ноября, состоится матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют серб Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев. Начало поединка запланировано на 17:00 мск. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — А. Зверев в Лондоне.



На старте соревнований Джокович победил американца Джона Иснера со счётом 6:4, 6:3, а Зверев оказался сильнее хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

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