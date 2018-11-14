WTA: матч Бертенс с Халеп в Цинциннати — четвёртый в списке лучших игр сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будет названа пятёрка лучших матчей. Четвёртое место занял поединок голландской теннисистки Кики Бертенс с представительницей Румынии Симоной Халеп в финале турнира в Цинциннати (США).

26-летняя уроженка Ватерингена одержала победу со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:2, отыграв матчбол.

В 2018 году Бертенс также выиграла турниры в Чарльстоне (США), Сеуле (Южная Корея) и впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре, где дошла до полуфинала.

Первая ракетка мира Халеп в завершившемся сезоне победила на Открытом чемпионате Франции, а также на турнирах в Шэньчжэне (Китай) и Монреале (Канада). Она досрочно завершила сезон из-за проблем со спиной.