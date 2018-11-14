Хачанов сыграет на турнире в Софии в 2019 году

Российский теннисист Карен Хачанов подтвердил своё участие в турнире в Софии (Болгария), который пройдёт с 4 по 10 февраля 2019 года, сообщает Tennis World USA.

В столице Болгарии также сыграют грек Стефанос Циципас, швейцарец Стэн Вавринка, француз Гаэль Монфис, представители Испании Роберто Баутиста-Агут и Фернандо Вердаско, а также грузин Николоз Басилашвили.



В 2018 году победителем турнира в Софии стал босниец Мирза Башич. В финале он в трёх партиях обыграл румына Мариуша Копила со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:4.

Хачанов в нынешнем сезоне выиграл турниры в Марселе (Франция), Париже (Франция), а также «ВТБ Кубок Кремля». В рейтинге ATP 22-летний уроженец Москвы располагается на 11-й позиции.