Польская теннисистка Агнешка Радваньска завершила карьеру

Экс вторая ракетка мира, польская теннисистка Агнешка Радваньска, объявила об уходе из профессионального тенниса.

«Я хотела бы поделиться с вами одним из самых важных решений в моей жизни. Сегодня, после 13 лет участия в теннисных турнирах, я решила закончить карьеру. Это было нелегко. Я рада, что у меня так много важных воспоминаний, в том числе 20 титулов турниров WTA, чемпионат WTA в Сингапуре, финал Уимблдона и многие другие.

К сожалению, я больше не могу тренироваться и играть так, как я привыкла, в последнее время моё тело не оправдывает моих ожиданий. Принимая во внимание моё здоровье и тяжесть профессионального тенниса, я должна признать, я больше не могу соответствовать необходимым кондициям», — приводит слова Радваньской пресс-служба WTA.

Радваньска была первой польской теннисисткой, дошедшей до финала турнира «Большого шлема» в открытой эре, и первой, выигравшей финалы WTA.