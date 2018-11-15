Глава WTA: нам будет не хватать Агнешки

Исполнительный директор WTA Стив Саймон прокомментировал решение польской теннисистка Агнешки Радваньской завершить карьеру.

«Поздравляю Агнешку с выдающейся карьерой. Она олицетворяет качества настоящей чемпионки. На корте Агнешка демонстрировала игру мирового класса, проявляя невероятный атлетизм. За пределами корта она всегда была образцом выдержки, профессионализма и оказывала поддержку своим коллегам. Агнешка оставила свой след в теннисе. Нам её будет не хватать», — приводит слова Саймона официальный сайт тура.



Радваньска выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде. В рейтинге WTA она поднималась до второй строчки. В 2012 году уроженка Кракова дошла до финала Уимблдона. В 2015 году она выиграла Итоговый чемпионат WTA.