Иснер: начиная со второго сета Чилич начал заметно лучше чувствовать мяч

Американец Джон Иснер прокомментировал своё поражение во втором матче группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В трёх партиях он уступил хорвату Марину Чиличу – 7:6 (7:2), 3:6, 4:6.



«Начиная со второй партии Чилич начал заметно лучше чувствовать мяч. Возможно, я ошибался слишком часто на своих мячах, но и Марин всё чаще оказывал на меня давление», – цитирует 33-летнего американца официальный сайт ATP.



В параллельном матче группы Густаво Куэртена первая ракетка мира Новак Джокович уверенно обыграл немца Александра Зверева. В заключительном матче группового этапа соперником Иснера станет Зверев.



Финал Итогового турнира, действующим победителем которого является болгарин Григор Димитров, состоится 18 ноября.

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