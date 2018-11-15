Веснина: Агнешка — моя любимая «ниндзя-девушка» и одна из самых сложных соперниц

Теннисистки тура в социальных сетях прокомментировали решение 29-летней представительницы Польши Агнешки Радванськой завершить карьеру.

«Агнешка — одна из самых милых девушек в туре, моя любимая „ниндзя-девушка“, одна из самых сложных соперниц. В то же время мы вместе так много смеялись в раздевалке. Поздравляю с потрясающей и успешной карьерой. Желаю тебе всего хорошего в новой главе твой жизни», — написала в «Твиттере» Елена Веснина.

«Желаю всего лучшего одной из самых милых девушек в туре. Спасибо тебе, Ага, за то, что была такой прекрасной соперницей и подругой. Мне было приятно находиться с тобой в раздевалке и на корте. Я навсегда запомню наш смех. Всего тебе хорошего, подруга», — написала Петра Квитова.

«Поздравляю с великолепной карьерой, Агнешка. Тебя будет не хватать», — призналась Мэдисон Кис.

«Ты потрясающий человек и теннисистка. Очень хочу поскорее узнать, что произойдёт в новой главе твоей жизни», — сказала Каролина Возняцки.

«Поздравляю, Агнешка! У тебя была великолепная карьера. Ты всегда была самой сложной соперницей для меня. Желаю тебе всего лучшего», — написала Каролина Плишкова.

Тёплые слова в адрес Агнешки написали Марта Костюк, Леся Цуренко, Ализе Корне, Тамира Пажек, Трэйси Остин, Кирстен Флипкенс, Кристина Младенович, Донна Векич, Йоханна Конта, Юлия Гёргес, Мелани Саут, Хитер Уотсон и другие.