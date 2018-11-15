Андерсон: Федерер – величайший игрок всех времён. С нетерпением жду наш матч

Южноафриканец Кевин Андерсон прокомментировал свой предстоящий матч со швейцарцем Роджером Федерером. Теннисисты встретятся в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне.



«Я взволнован и с нетерпением жду игру с Роджером. Он, вероятно, величайший игрок всех времён. Сейчас я чувствую, что сыграл два действительно хороших матча и готов к огромному вызову в третьем», – цитирует Андерсона Tennis World USA.



Последний матч между Андерсоном и Федерером состоялся в четвертьфинале Уимблдона и завершился волевой победой южноафриканца – Кевин сумел уйти со счёта 0:2 по партиям и матч-бола в третьем сете.



Федереру необходима победа над Андерсоном для выхода в полуфинал Итогового чемпионата ATP.

Джокович, Федерер и свита. Что нужно знать об Итоговой восьмёрке ATP в Лондоне Хачанов сидит на скамейке в Лондоне, Федерер готовится выиграть 100-й титул в карьере, но у Джоковича свои планы на этот счёт.