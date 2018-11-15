Де Минор: никогда не променял бы свою скорость на мощную подачу

Австралийский теннисист Алекс де Минор полностью удовлетворён своими антропометрическими данными и считает, что они лишь идут ему на пользу.



«Когда я был совсем ребёнком, то размер моей ноги не соответствовал другим данным. Из-за этого я чувствовал себя неуклюжим. Лишь несколько лет назад я стал в этом плане более сбалансированным – моя координация стала значительно лучше, а скорость – выше.



Безусловно, было бы здорово иметь мощную подачу, но я бы никогда не променял на неё свою скорость. Я всегда был ниже своих соперников, и это даже помогло мне. Я был вынужден искать альтернативные методы, с помощью которых мог бы побеждать. Думаю, я преуспел в этом», – цитирует 19-летнего де Минора Sport 360.

Де Минор получил награду ATP «Новичок года»