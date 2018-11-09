Де Минор получил награду ATP «Новичок года»

19-летний австралиец Алекс де Минор удостоился награды от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «Новичок года». Помимо него на награду претендовали Марко Чеккинато (Италия), Кайл Эдмунд (Великобритания) и Стефанос Циципас (Греция)



В текущем сезоне Де Минор провёл 79 матчей, из которых выиграл 50. На его счету выход в финал соревнований в Сиднее, где он уступил россиянину Даниилу Медведеву, и завоёванный трофей на турнире категории «Челленджер» в Ноттингеме.



В данный момент де Минор располагается на 31-й строчке в рейтинге ATP. 2018 год представитель Австралии начинал в ранге 208-й ракетки мира. В эти дни Алекс участвует в молодёжном итоговом турнире – NextGen Finals, который проходит в Милане.

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