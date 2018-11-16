Тим: я хотел, чтобы зрители увидели настоящего Доминика Тима

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился впечатлениями от победы над японцем Кеем Нисикори в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) со счётом 6:1, 6:4.
«Я вышел на игру, не ощущая особого давления. Я просто хотел показать свою лучшую игру. Хотел, чтобы зрители увидели настоящего Доминика Тима. Я внёс некоторые коррективы в свою игру. Например, я постарался чаще попадать первым мячом. Некоторые вещи действительно принесли результат. Конечно, я рад победе», — цитирует Тима официальный сайт тура.
Доминик и Кей не смогли пробиться в полуфинал соревнований. Из группы Ллейтона Хьюитта дальше прошли швейцарец Роджер Федерер и южноафриканец Кевин Андерсон.
Турнир завершится 18 ноября.
Джокович, Федерер и свита. Что нужно знать об Итоговой восьмёрке ATP в Лондоне
Хачанов сидит на скамейке в Лондоне, Федерер готовится выиграть 100-й титул в карьере, но у Джоковича свои планы на этот счёт.