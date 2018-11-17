А. Зверев: полуфинал Итогового — это прекрасно, но турнир ещё не завершён

Пятая ракетка мира из Германии Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Его соперником станет 37-летний швейцарец Роджер Федерер. Ранее теннисисты встречались пять раз, и трижды побеждал Федерер.



«Очевидно, что выход в полуфинал — это прекрасно. Тем не менее турнир ещё не завершён. В сетке остались только сильнейшие игроки, лучшие в мире. Уже завтра мне предстоит встреча с Федерером, и это будет сложный, но, надеюсь, хороший матч. Посмотрим, как далеко я смогу зайти.



Роджер — невероятный игрок, а на такой поверхности, ещё и на закрытых кортах становится только сильнее. Впрочем, я встречался с ним на разных покрытиях, в разных условиях. В этот раз я снова буду готовиться к тяжелейшему поединку», — цитирует Зверева официальный сайт ATP.

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