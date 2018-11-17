Хачанов: надеюсь, в следующем году смогу напрямую квалифицироваться на Итоговый

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал успешное окончание сезона. Напомним, 22-летний теннисист квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в качестве запасного, однако сыграть в Лондоне возможности не получил.



«Победа в Париже стала положительной с точки зрения эмоциональной составляющей. Завершить сезон на такой ноте, демонстрируя такой уровень тенниса, — просто прекрасно.



Прошла неделя, и пока я только успокаиваюсь. Рад быть в Лондоне, пусть и в качестве запасного. Смотрю на лучших игроков мира, на их подготовку, на организацию турнира. Надеюсь напрямую квалифицироваться на Итоговый чемпионат в следующем году», – цитирует Хачанова Sport 360.

В начале ноября Карен выиграл соревнования категории «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.