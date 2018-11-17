Джокович — об идеальной игре на первой подаче: дело не в ней, а во втором ударе

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал победу над хорватом Марином Чиличем в третьем матче группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В первой партии Джокович не проиграл ни одного розыгрыша на своей первой подаче.



«Марин очень хорошо играет на приёме, поэтому такой статистический показатель очень радует. В данном случае дело не столько в подаче, сколько во втором ударе после приёма соперника. Я старался правильно использовать эти удары.



Очевидно, что в моей группе собрались крепкие ребята, они в среднем выполняют первую подачу со скоростью за 215 км/ч. В силе подачи мне сложно с ними конкурировать, поэтому ищу другие пути», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

В трёх матчах на турнире серб проиграл только 15 розыгрышей на первой подаче.

В полуфинальной встрече Итогового чемпионата ATP Джокович сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном.