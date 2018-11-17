Федерер: я счастлив оттого, как прошёл сезон, и в предвкушении следующего

Швейцарский теннисист Роджер Федерер подытожил свои достижения в сезоне-2018, который он завершил поражением от Александра Зверева в полуфинале Итогового чемпионата АТР.

«Должен сказать, что очень горжусь тем, что в 37 лет всё ещё соревнуюсь на высоком уровне и с удовольствием играю в теннис. Я немного разочарован результатом полуфинала, но я действительно доволен сезоном. В какой-то момент это был исторический сезон. Возвращение на первую строчку рейтинга — это был важный момент в моей жизни и карьере, потому что я никогда не думал, что смогу вернуться туда.

Пит Сампрас однажды сказал: «Если ты выиграешь „Шлем“, это хороший сезон». Так что мой сезон начался прекрасно. Я снова отлично сыграл в Австралии. Так что теперь я не могу дождаться, чтобы вернуться туда через пару месяцев. Возможно, вторая половина сезона могла быть лучше. Но у меня были возможности. Я проиграл пару близких матчей, которые могли всё изменить. В целом, оглядываясь назад, это был очень позитивный сезон.

Сегодняшним полуфиналом я немного разочарован, потому что был близок. Но именно это заставляет меня верить, что я могу продолжать свой путь и снова выигрывать. Это в какой-то мере поднимает настроение. Но так как я знаю, что мог бы выиграть, я разочарован, ведь мои цели высоки. В целом я счастлив оттого, как прошёл сезон. В нём было много положительных моментов. Поэтому я в предвкушении следующего сезона», — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.