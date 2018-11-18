Зверев — о свисте трибун: в раздевалке я был очень расстроен

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свист болельщиков в свой адрес после победы в матче со швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале Итогового чемпионата ATP в Лондоне.

Напомним, на тай-брейке 21-летний спортсмен остановил матч из-за помехи, созданной болбоем. Очко было переиграно и досталось Звереву, который выполнил эйс. После завершения встречи немец извинился, но всё равно был освистан трибунами.

«Счастлив, что смог выиграть матч и выйти в финал. Но в то же время был и грустный момент, ведь я не хотел так победить.

Когда тебя освистывают, это всегда неприятно. Особенно после того, как я извинился перед Роджером у сетки. Но он сказал, чтобы я не переживал и не беспокоился. Наверное, на трибунах не все поняли, что на самом деле произошло. Сначала был розыгрыш, потом я его остановил, а при переигровке сделал эйс. В глазах людей я выглядел не лучшим образом.

После игры меня переполняли эмоции. Мне стало легче, когда свист сменился аплодисментами. В раздевалке я был очень расстроен. Понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя", — приводит слова Зверева Metro.