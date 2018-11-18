Зверев: в финале надо сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от финального матча Итогового чемпионата ATP в Лондоне с сербом Новаком Джоковичем. Игра начнётся 18 ноября в 21:00 мск.

«Сейчас Новак — лучший игрок мира. Очень сложно обыграть его. Он проиграл один матч за последние шесть месяцев и показывает потрясающий теннис. Нужно сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу. Надеюсь, у меня получится», — цитирует Зверева официальный сайт ATP.

В полуфиналах Зверев взял верх над швейцарцем Роджером Федерером со счётом 7:5, 7:6 (7:5), а Джокович обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона — 6:2, 6:2.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 8,5 млн. В прошлом сезоне болгарин Григор Димитров в финале обыграл Давида Гоффена из Бельгии. Оба теннисиста не попали на турнир 2018 года.